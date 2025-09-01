Türkiye Ekonomisi 20 Çeyrektir Büyüyor

TÜRKİYE EKONOMİSİ 20 ÇEYREKTE KESİNTİSİZ BÜYÜYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin tam 20 çeyrektir devam eden kesintisiz büyüme sürecini duyurdu. Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Gayrisafi yurt içi hasıla, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı” şeklinde açıklama yaptı.

Bakan Kacır, sanayi sektörünün yüzde 6,1 oranında güçlü bir büyüme kaydettiğini belirtti. Kacır, “Sanayimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizin kalkınma yolculuğuna hız vermeye devam ediyor” diyerek Türkiye’nin sanayi kapasitesinin ve ekonomik büyümesinin önemine vurgu yaptı.