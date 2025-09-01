Haberler

Türkiye Ekonomisi 20 Çeyrektir Büyüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin tam 20 çeyrektir devam eden kesintisiz büyüme sürecini duyurdu. Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Gayrisafi yurt içi hasıla, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı” şeklinde açıklama yaptı.

Bakan Kacır, sanayi sektörünün yüzde 6,1 oranında güçlü bir büyüme kaydettiğini belirtti. Kacır, “Sanayimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizin kalkınma yolculuğuna hız vermeye devam ediyor” diyerek Türkiye’nin sanayi kapasitesinin ve ekonomik büyümesinin önemine vurgu yaptı.

2025-2026 Adli Yılı Törenle Başladı

Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda 2025-2026 adli yılı törenle başladı. Yetkililer, bağımsız yargının ve adaletin toplumsal yaşam için kritik rolüne dikkat çekti.
Erol Mütercimler, Medya Ve Akademik Deneyim

Erol Mütercimler, akademik başarıları ve medya etkinliğiyle dikkat çeken bir isim. Uygun yaş ve köken bilgileri merak ediliyor.

