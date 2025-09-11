Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

EKONOMİDE BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin ekonomik güçlüklerine rağmen büyüme göstermeye devam ettiğini vurguladı. Bolat, “Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdük. Bunun dinamosu, motoru sanayi sektörü oldu. Sanayi sektörümüz ikinci çeyrekte yüzde 6,1 büyüdü. Bu tempo inşallah üçüncü ve dördüncü çeyrekte de devam edecek. Yılı yüzde 3,5-4 arasında bir yerde tamamlayacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu. Bu açıklamaları, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde yaptı.

KAMU YATIRIMLARI VE DESTEKLER

Bolat, hükümetleri döneminde Denizli’ye, adaletten eğitime, spordan sağlığa, çevre ve şehircilikten tarım ve ormancılığa kadar 385 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yatırımların devam ettiğini belirten Bolat, “1000 yataklı Denizli Şehir Hastanesi’nin 2027 yılı içerisinde hizmete açılacağını” da kaydetti. Esnafa bugüne kadar 8 milyar lira kredi desteği sağlandığını belirten Bakan Bolat, “Yarın sabahtan itibaren Denizli’ye 150 milyon liralık bir esnaf kredisini göndereceğiz.” dedi.

İHRACATTA BAŞARI HİKAYESİ

Bolat, Türkiye’nin ihracatta önemli başarı hikayeleri yazdığını belirterek, “36 milyar dolar olan mal ihracatını 269 milyar dolara, 14 milyar dolar olan hizmet ihracatını da 119 milyar dolara çıkardık.” dedi. Dış ticaret açığını makul seviyelerde tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Bolat, “Cari işlemler açığımızı geçen yıl 10, şu sıralar 18-19 milyar dolarda tutarak döviz dengelerini sağlamayı başardık.” ifadesini kullandı.

FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ

Bakan Bolat, fiyat istikrarını sağlamak, döviz ve para piyasalarında güven oluşturmak, iş insanlarının ticareti artırmalarını desteklemek gibi hedeflerini açıkladı. Son zamanlarda ekonomik göstergelerde olumlu bir seyir olduğunu belirten Bolat, Merkez Bankası’nın politika faizini indirdiğini ve bunun ticari kredi maliyetlerinin yarısından fazlasına denk geldiğini kaydetti.

YATIRIM VE DESTEKLERDE ARTIŞ

Ticaret Bakanlığı’nın 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçesi’nde yüksek bir artış sağlandığını belirten Bolat, “Aldığımız bütçenin yüzde 60’ını ihracatçılarımıza aktarıyoruz.” dedi. Önümüzdeki yıl 45 milyar liralık ihracat desteklerinin hibe olarak sunulacağını kaydetti. Bolat, 2025’te 390 milyar dolar ihracat hedeflerine ulaşacaklarını ve bu yılın ilk 8 ayında 7,4 milyar dolarlık ihracat artışı sağladıklarını ifade etti.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN YÜKSEK BEKLENTİ

Bakan Bolat, Türkiye’nin zorluklar karşısında büyümeyi sürdürdüğünü belirterek, uluslararası kuruluşların büyüme tahminlerini yükselttiğine dikkat çekti. Programa, DK Parti Denizli milletvekilleri ve kentteki önde gelen isimler katıldı. Program sonrasında, Bakan Bolat ve diğer katılımcılar, 2024 yılında en çok ihracat yapan iş insanlarına plaket takdim etti. Bakan Bolat’a DENİB Başkanı Memişoğlu tarafından “Yatağan Palası” hediye edildi.