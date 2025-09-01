Türkiye Ekonomisi Güçlü Büyüme Gösterdi

YILLIK BÜYÜME VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2. Çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini duyurdu. Bu verilere göre, Türkiye ekonomisi 2025’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyüme gösterdi. Önceki çeyrek ile karşılaştırıldığında ise büyüme yüzde 1,6 oldu. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin bu dönemde yıllık olarak yüzde 3,87 büyümesi bekliyordu.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

2025 yılı için ekonomistlerin büyüme tahminleri ortalama olarak yüzde 3,18 seviyesinde oluştu. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 2,4, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme yaşadı. Bu veriler, Türkiye’nin ekonomik performansını göstermeye devam ediyor.