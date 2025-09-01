Gündem

Türkiye Ekonomisi Güçlü Büyüme Gösterdi

YILLIK BÜYÜME VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2. Çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini duyurdu. Bu verilere göre, Türkiye ekonomisi 2025’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyüme gösterdi. Önceki çeyrek ile karşılaştırıldığında ise büyüme yüzde 1,6 oldu. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin bu dönemde yıllık olarak yüzde 3,87 büyümesi bekliyordu.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

2025 yılı için ekonomistlerin büyüme tahminleri ortalama olarak yüzde 3,18 seviyesinde oluştu. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 2,4, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme yaşadı. Bu veriler, Türkiye’nin ekonomik performansını göstermeye devam ediyor.

Balıkçılar, Vira Bismillah diyerek açıldı

Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, havai fişekler eşliğinde denize açıldı ve "Vira Bismillah" diyerek sezonu karşıladı.
Karaman’da Engelli Bireylere Şiddet Olayı

Karaman'daki özel bakım merkezinde engelli bir bireyin maruz kaldığı şiddet güvenlik kameralarıyla belgelendi. Üç bakıcının beş engelliye saldırdığı ortaya çıktı. Merkez faaliyetlerine devam ediyor.

