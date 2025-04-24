Türkiye Ekonomisi İçin Sunum Yapıldı

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington’daki temasları kapsamında Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America’nın düzenlediği yatırımcı toplantılarında Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeler ve geleceğe dair bakış açılarını katılımcılarla paylaştı. Bakan Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları doğrultusunda ABD’de bulunuyor.

Şimşek, Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America’nın düzenlediği toplantılarda kapsamlı sunumlar yaparak, Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ve gelecek dönem perspektifine ilişkin bilgi verdi. Bu toplantılarda, Türkiye’nin enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele etme önceliğini vurguladı. Ayrıca, küresel piyasalar üzerindeki son gelişmeleri değerlendirerek, sıkılaşan finansal koşullar ve zayıflayan dış talebin Türkiye ekonomisinde daha ılımlı bir büyümeye yol açabileceğini belirtti.

Bakan Şimşek, sıkılaşan finansal koşulların ve petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerinde düşürücü bir etki yapacağını ifade etti. Bu doğrultuda, yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankasının hedef aralığında gerçekleşeceğini öngördüğünü söyledi. Ayrıca, cari dengeyle ilgili iyimser beklentilerini dile getirerek, yıl sonu cari açığın Orta Vadeli Program tahminlerinin altında kalmasını beklediklerini kaydetti. Yurt içindeki talep yavaşlaması ve enerji fiyatlarındaki düşüşün, dış ticaret açığını daraltacağına inandığını açıkladı.

Şimşek, kamu maliyesinde sıkı harcama disiplinini sürdüreceklerine dikkat çekerek, büyümedeki muhtemel yavaşlamanın gelir performansında sınırlamalara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatlarını ve reform gündemini katılımcılara aktardı. Korumacılık önlemlerine karşı Türkiye’nin daha dirençli olduğunu vurgulayan Şimşek, bölgesel entegrasyonların ve mevcut serbest ticaret anlaşmalarının bu direnci güçlendirdiğini ifade etti.

Bakan Şimşek, ekonomi programını kararlılıkla devam ettireceklerini belirterek, Türkiye’nin küresel değer zincirlerinde daha üst seviyelere ulaşmasını sağlayacak sanayi politikalarına, yeşil ve dijital dönüşüm için gerekli reformlara ve altyapı yatırımlarına hız vereceklerini duyurdu. Sunumlarının ardından katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.