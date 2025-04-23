Türkiye Ekonomisi İstikrarlı, Güçlü Olacak

HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisini istikrara kavuşturmak için uyguladıkları programın başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Küresel ekonomideki belirsizliklere karşın ihtiyatlı, sorumlu ve sürdürülebilir makroekonomik politikalara sadık kaldıklarını vurguladı. Şimşek, ABD’de Atlantic Council tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkiye ekonomisi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Uyguladıkları programın durumuna değinen Şimşek, “Program yolunda gidiyor.” dedi. Ayrıca, uygulanan makroekonomik istikrar ve reform programının temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek olduğunu ifade etti.

ENFLASYONDAKİ GELİŞMELER

Son dönemlerde yaşanan küresel dalgalanmaların enflasyonu hem aşağı hem yukarı çekebileceğine dikkat çeken Şimşek, petrol fiyatlarındaki düşüşün ve sıkılaşan finansal koşulların enflasyonu düşürebileceğini anlattı. Şimşek, “Sonuç olarak, enflasyonun programın hedef bandı içinde kalması muhtemel.” ifadesini kullandı. Ayrıca, küresel ticaretteki belirsizliklerin büyümeyi ve ihracatı olumsuz etkileyebileceğini kaydederek, Türkiye’nin içeride sıkı finansal koşullarla talebi baskılayarak ithalatı azaltabileceğini belirtti. Büyüme tarafında yaşanan son gelişmelerin aşağı yönlü riskler barındırdığına da değindi. Bu yıl önemli bir mali disiplin sürecine girdiklerini dile getiren Şimşek, harcama disiplininin sürdürüleceğini aktardı.

YAPISAL DÖNÜŞÜM ÇABALARI

Yapısal dönüşüm hedeflerine yönelik hızlandırma vurgusunda bulunan Şimşek, “Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizliğe karşı yanıtımız; ihtiyatlı, sorumlu ve sürdürülebilir makroekonomik politikalarımıza sadık kalmaktır.” açıklamasını yaptı. Yapısal dönüşüm sürecinin dijital altyapı, yapay zeka hazırlığı ve yeşil dönüşüm yatırımlarını da kapsadığını ifade etti. Şimşek, “Her zamanki gibi yapılacak çok iş var; hiçbir kriz boşa harcanmamalı.” şeklinde konuştu.

KÜRESEL TİCARET GELİŞMELERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Küresel ticaretteki gelişmelere dair bir soru üzerine Şimşek, “Küresel ticaretin parçalanması biz dahil kimse için iyi olmaz.” yanıtını verdi. Bunun, küresel büyüme üzerinde bir baskı yaratma riski taşıdığını fakat Türkiye’nin dirençli olmasını sağlayan faktörler bulunduğunu açıkladı. Türkiye’nin büyümesinin genellikle iç talep, yani yatırım ve tüketime dayandığını belirtti. Avrupa Birliği ve çevre ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarının, Türkiye’nin ihracatının büyük bir kısmını güvence altına aldığını vurguladı. Asya ülkelerinin ABD tarifelerine nasıl karşılık vereceğinin belirsizlik yarattığını ifade eden Şimşek, bunun Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için dolaylı etkiler konusunda en büyük risk olduğunu aktardı.

UZUN VADELİ PERSPEKTİF

Şimşek, Türkiye’nin büyük bir ekonomi olduğunun altını çizerken, son 20-25 yılda birçok gelişmekte olan piyasa ülkesinden daha iyi performans sergilediğini ifade etti. Altyapı yatırımları ve yapay zekaya hazırlık açısından Türkiye’nin diğer gelişmekte olan ülkelere göre avantajlı bir konumda olduğunu belirtti. Şimşek, Türkiye’nin 54 serbest ticaret anlaşması ile güçlü bağlantılar kurduğunu ve zaman zaman çıkan sorunlara rağmen, uzun vadeli perspektiften bakıldığında Türkiye’nin hala cazip bir ülke olduğunu ifade etti.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Bakan Şimşek, AB’nin önümüzdeki 4 yıl içinde 800 milyar avroluk savunma harcaması planını hatırlatarak, Türkiye’nin bu ihtiyacı karşılayabilecek endüstriyel kapasiteye sahip sayılı ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünya Bankası ile ilişkilere de değinen Şimşek, bu kurumun Türkiye’ye yönelik taahhütlerini 3 yıl içinde artırdığını belirtti. Yeşil dönüşüm, verimlilik ve dijital altyapı konularının Türkiye’nin öncelikleriyle uyumlu olduğunu kaydeden Şimşek, “Dünya Bankası ile çok iyi ilişkilerimiz olduğunu söyleyebilirim.” diye konuştu.