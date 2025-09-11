Türkiye Ekonomisi Yeni Döneme Giriyor. Merkez Bankası’nda Gözler Bekliyor. Kritik Eylül Faiz Kararı Açıklanacak. Ekonomistler İndirim Yapılacağına İnanıyor. Piyasalarda Faiz İndirimi Beklentisi Yükseldi. 11 Eylül Toplantısında Sonuçlar Belirlenecek

YENİ DÖNEMEÇTE MERKEZ BANKASI BEKLENTİLERİ

Türkiye ekonomisi, yeni bir dönemece yaklaşırken gözler Merkez Bankası’na çevriliyor. Kritik Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı, yalnızca bir faiz kararı değil; aynı zamanda piyasalardaki yönelimleri, yatırımcıların beklentilerini ve enflasyonla mücadele stratejilerini de belirleyecek. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar devam ederken, faiz indirimi beklentileri artıyor. Merkez Bankası’nın bu seferki kararı ne yönde olacak? Ekonomistlerin değerlendirmeleri neler? Karar ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde…

EYLÜL AYI FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

11 Eylül 2025 Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantıda Eylül ayı faiz kararı belirlenecek ve sonuç, 14.00’te kamuoyuna duyurulacak. Ekonomistler arasında yapılan anketlerde, genel beklenti politika faizinin Eylül ayında 200 baz puan indirilerek yüzde 41 seviyesine çekileceği yönünde. Bazı analistler ise daha büyük indirimleri de değerlendiriyor ve 250 ya da 300 baz puan gibi seçenekler üzerinde duruyorlar. Beklentilerin medyan değeri, indirim yönünde yoğunlaşmış durumda. Yıl sonu için politika faizine dair tahminler ise yaklaşık yüzde 36,5 seviyesinde bulunuyor.

FAİZ İNDİRİMİNİN OLASI RİSKLERİ

Ekonomik göstergeler, enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanma göz önüne alındığında, piyasaların önemli ölçüde faiz indirimi beklentisi taşıdığı görülüyor. Ancak indirim büyüklüğü ve zamanlaması, Merkez Bankası’nın sabitlik ile risklere karşı toleransı dikkate alındığında sınırlı kalabilir. Risk unsurları arasında döviz dalgalanmaları, dış finansman maliyeti ve iç enflasyon dinamikleri öne çıkıyor. Bu nedenle bazı analistler, beklenen indirimin tam olarak gerçekleşmeyebileceği veya daha temkinli bir adım atılacağı görüşünü paylaşıyor.

TOPLANTI TARİHLERİ VE ÖNEMİ

2025 yılı içinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantılarının belirli tarihlerde yapılması planlanıyor. Öne çıkan toplantı tarihleri arasında 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık yer alıyor. Eylül ayı toplantısı, bu takvimin kritik bir parçası olarak öne çıkıyor.