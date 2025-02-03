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Ekonomi

Türkiye Elektrik Üretiminde ve Tüketiminde Rekor Kırdı

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ELEKTRİK ÜRETİMİNDE REKOR DEĞERLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024 yılı içerisinde elektrik üretimi ve tüketiminde önemli bir rekor kaydedildiğini açıkladı. Bakanlığın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda, “Yılın tamamında zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık.” şeklinde ifadeler yer aldı.

ÜRETİM VE TÜKETİM VERİLERİ

Açıklama ile birlikte paylaşılan infografikte, 2023 yılında Türkiye’nin elektrik üretim rakamının 348,9 milyar kilovatsaat, elektrik tüketim miktarının ise 347,9 milyar kilovatsaat olduğu belirtildi. Bu veriler, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik alanındaki etkisini gözler önüne seriyor.

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