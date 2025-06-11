Türkiye Endonezya’ya KAAN İhraç Edecek!

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN ENDONEZYA YOLCUSU

Türkiye’nin Endonezya’ya KAAN uçağını ihraç etme kararı alındı. Bu önemli gelişme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan, iki ülke arasında 48 adet KAAN uçağı alımı konusunda anlaşma imzalandığını açıkladı. Uçağın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacağını belirtti.

ANLAŞMANIN ÖNEMİ

“Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diyen Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya da teşekkür etti. Bunun yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii başta olmak üzere KAAN’ın üretiminde emeği geçenlere tebriklerini sundu.

SAVUNMA SANAYİNE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisinin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiklerini ve ilerleyen dönemde de bu kararlılığın devam edeceğini vurguladı. “Bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.” ifadeleriyle süreci destekleyen tüm çalışanlara teşekkür etti.