Türkiye, Endonezya’ya KAAN İhraç Edecek!

KAAN UÇAĞI ENDONEZYA’YA İHRAÇ EDİLECEK

Türkiye, Endonezya’ya milli muharip uçağı KAAN ihraç etme kararı aldı. Bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan, iki ülke arasında toplam 48 adet KAAN uçağı alımı konusunda bir anlaşmanın imzalandığını belirtti. Ayrıca, “KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak” ifadesini kullandı.

ANLAŞMANIN ÖNEMİ

Erdoğan, “Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya teşekkürlerini de ileten Erdoğan, KAAN’ın üretiminde emeği geçen Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii çalışanlarını tebrik etti.

DESTEK VİZYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, “Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki hedeflerini ve vizyonunu açıkça ortaya koyuyor.