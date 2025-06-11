Türkiye, Endonezya’ya KAAN İhraç Edecek

TÜRKİYE ENDONEZYA’YA KAAN UÇAĞI İHRAÇ EDİYOR

Türkiye, Endonezya’ya KAAN uçağı ihraç etme kararı aldı. Anlaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu ve iki ülke arasında 48 adet KAAN uçağı alımı konusunda anlaşma imzalandığını bildirdi. Erdoğan, “KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak.” diyerek bu sürecin önemine dikkat çekti.

ANLAŞMA HAYIRLI OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli savunma sanayisinin ulaştığı noktayı vurgulayarak, “Bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya teşekkür etti. Ayrıca, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii başta olmak üzere KAAN’ın üretiminde katkı sağlayan tüm ekipleri de tebrik etti.

TUSAŞ’TAN YENİ HEDEFLER

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN’ın Endonezya’ya ihracatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demiroğlu, “Bu başarı Türkiye’nin başarısı. Endonezya’ya 48 KAAN satışı planlıyoruz. İlk teslimat 2030’lu yıllarda olacak. Teslimatlar yerli motorla yapılacak.” dedi. Bunun yanı sıra, bu sözleşmenin toplam değerinin 12-15 milyar dolardan yüksek olduğunu belirtti ve KAAN savaş uçağının uluslararası alanda büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİ GÜÇLENİYOR

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracat başarısı olarak kayıtlara geçti. KAAN savaş uçağı, daha 2024 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesine rağmen, global düzeyde dikkate değer bir ilgi topladı. Endonezya ile yapılan bu ihracat anlaşması, Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı geliştirme kapasitesine güvenin bir işareti oldu.