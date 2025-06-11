Türkiye, Endonezya’ya KAAN Uçağı İhraç Edecek

Türkiye’nin Endonezya’ya KAAN Uçağı İhracı

Türkiye, Endonezya’ya 48 adet KAAN uçağı ihraç etme kararı aldı. Anlaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna duyurdu. Erdoğan, “KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak.” bilgisini paylaştı. Ayrıca, “Yerli ve milli savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” sözleriyle anlaşmanın önemini vurguladı ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya teşekkür etti.

Üretimde Yerli Katkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN uçağının üretiminde Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii’ne katkıda bulunan herkesi tebrik etti. “Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.” dedi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN’ın Endonezya’ya ihracatını değerlendirdi. Demiroğlu, “Bu başarı Türkiye’nin başarısı. Endonezya’ya 48 KAAN satışı planlıyoruz. İlk teslimat 2030’lu yıllarda olacak. Teslimatlar yerli motorla yapılacak.” şeklinde açıklama yaptı.

Rekor İhracat Başarısı

Sözleşmenin toplam değeri 12-15 milyar dolardan yüksek bir tutara sahip. Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracat başarısı olarak kayıtlara geçti. KAAN savaş uçağı, 2024 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş olmasına rağmen uluslararası alanda büyük bir ilgi gördü. Endonezya ile yapılan bu ihracat anlaşması, Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı geliştirme kapasitesine olan güveni ortaya koyuyor.