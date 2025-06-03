Türkiye Enflasyonu Yüzde 71,23 Olarak Açıklandı

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye’de Mayıs ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yıllık bazda yüzde 35,41 olarak duyuruldu. Öte yandan, bağımsız araştırma kuruluşu ENAG, enflasyonu yüzde 71,23 olarak hesapladı. Bu durum, resmi veriler ile bağımsız hesaplamalar arasındaki belirgin farkı gösteriyor.

TÜİK’İN VERİLERİNE GÖRE YAŞANAN DEĞİŞİMLER

TÜİK, Mayıs 2025 enflasyon oranlarını belirtti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 oranında artarken, 2024 yılının Mayıs ayına göre ise yüzde 35,41 artış gösterdi. En fazla ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri şöyle belirlendi: gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87; ulaştırmada yüzde 24,59; konutta ise yüzde 67,43 artış yaşandı.

Aylık DEĞİŞİMLERİ İNCELİYORUZ

Bu ana harcama gruplarına Nisan 2025’e kıyasla aylık bazda yapılan incelemede, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 oranında bir azalış söz konusu oldu. Ulaştırmada yüzde 2,66 ve konutta ise yüzde 2,99 artış görüldüğü bildirildi.

ENAG’IN HESAPLAMALARINA GÖRE ENFLASYON

Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 71,23 olarak ifade etmekte ve bir önceki aya göre de yüzde 3,66 oranında bir artış gözlemlediğini belirtiyor. Bu durum, farklı kaynaklardan elde edilen enflasyon verilerinin önemli şekilde farklılık arz ettiğini ortaya koyuyor.