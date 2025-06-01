Türkiye Ermenileri Patriği Mesaj Verdi. Barış, İnsanoğlunun Umududur

DİN ADAMLARINDAN BARIŞ MESAJI

Diyarbakır’a gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, barışın önemine değinerek, “Hem patrik olarak hem din adamı olarak zannediyorum ki bütün din adamlarının mesajı olması lazım. Barıştan daha karlı, daha güzel bir yol yok. Çünkü barış olmadığında hiçbir şey olmuyor. Her şey kurak kalıyor” dedi. Türkiye Ermenileri Patriği, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen ‘isim ayini’ni yönetti. Ayin sırasında ilahiler seslendirildi ve İncil’den bölümler okundu. Katılımcılar da dua okuyup, mum yaktı. Ayin, Patrik Maşalyan’ın Ermenice ve Türkçe vaazı ile sona erdi.

KİLİSEDEKİ GELİŞMELER

Gazetecilere açıklama yapan Patrik Maşalyan, düzenledikleri ayin ile ilgili bilgi vererek, “Bizim genellikle Anadolu’daki kiliselerimiz için tayin ettiğimiz bir gün olur. Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi için de mayıs ayının son haftası ya da haziranın ilk haftası bu özel günler için belirlendi. İstanbul’dan geldik. Bundan sonra bu kilisede eminim daha büyük katılımlar olacak. Maalesef bir rahip okulumuz yok. Dolayısıyla öğrenci yetiştirmekte zorluğumuz var” ifadelerini kullandı.

PATRİK’TEN BARIŞ VURGUSU

Patrik Maşalyan, ‘terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin, “Bu süreçte hem patrik olarak hem din adamı olarak zannediyorum ki bütün din adamlarının mesajı olması lazım. Barıştan daha karlı, daha güzel bir yol yok. Çünkü barış olmadığında hiçbir şey olmuyor. Her şey kurak kalıyor. Dolayısıyla barışla insanların aynı masa etrafında oturup konuşabilmesi önemli” diye konuştu. “İyi niyet olsun diyoruz. İnsanlığımızın çıkarları aynıdır. Dolayısıyla ortak paydada buluşmak herkesin yararınadır. Barış olsun, esenlik olsun, dostluk ve kardeşlik olsun” diyerek sözlerine son verdi.