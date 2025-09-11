Türkiye- Ermenistan İlişkileri Gelişiyor

ERMENİSTAN’LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Türkiye’nin Ermenistan ile normalleşme sürecinin özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan tarafının sınır açma konusuna olumlu yaklaştığını belirtti. Kılıç, “Bazı projelerin hayata geçirilmeden önce birtakım teknik çalışmaların yapılması gerekiyor, yoksa niyet konusunda bir sıkıntımız yok.” dedi. Kılıç, Iğdır’a gelerek Vali Ercan Turan ile görüştü ve Ermenistan’daki özel temsilci ile birlikte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İKİ ÜLKENİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Büyükelçi Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan’daki özel temsilci ile birlikte bazı çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı. “Bu çalışmaları gözden geçireceğiz, geçmiş çalışmaları teyit edeceğiz. İleride iki ülke ve özellikle bu bölgenin ekonomik hayatına neler yapılabilir, onları ele alacağız.” ifadelerini kullanan Kılıç, Zengezur Koridoru’nun önemine dikkat çekti. Bu hattın, sadece Türkiye ile Ermenistan arasında değil, Orta Asya ve Türk cumhuriyetlerine de açılım sağladığını kaydetti.

ERMENİSTAN’IN SINIR AÇMA HAZIRLIĞI

Kılıç, “İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, kısa vadede bu hattı açıp iki ülkenin, özellikle Iğdır ve Kars’ın ekonomisine katkıda bulunabilmek en büyük arzumuz.” şeklinde konuştu. Ermenistan tarafının konulara sıcak baktığını vurgulayan Kılıç, “Bugün ‘Biz sınırı açmaya hazırız’ diye açıklama yapmışlar. Herkesin faydasına olan bir şeye tabii onlar da sıcak bakıyorlar.” ifadelerini kullandı.

IĞDIR’DAN ERİVAN’A GİDİYORLAR

Iğdır Valisi Ercan Turan da şehrin üç ülkeye sınır olduğunu belirtiyor. “İlimizde de heyecanla bu süreç genel olarak değerlendiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm sınır komşularımıza yönelik çok yapıcı görüşmeler yapıldı. Alican Sınır Kapımız var, yakın bir zamanda yine Zengezur Koridoru’yla ilgili 124 kilometrelik Dilucu-Kars Demiryolu’nun temellerini attık.” değerlendirmesini yaptı. Kılıç ve beraberindeki heyet, Iğdır’dan Alican Sınır Kapısı’ndan geçerek Ermenistan’ın başkenti Erivan’da görüşmelere devam edecek.