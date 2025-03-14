Türkiye-Ermenistan İlişkilerindeki Normalleşme Süreci

İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ve Ermenistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, İHA’ya verdiği özel mülakatta, “Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecindeki ilerleme, şüphesiz Ermenistan-Azerbaycan barış sürecini de olumlu etkileyecektir” şeklinde konuştu. Son dönemde Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerini geliştirme yönünde çeşitli adımlar attığını vurgulayan Rubinyan, iki ülke arasında somut ilerlemelerin kaydedildiğini açıkladı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMASI BEKLENİYOR

Erivan’daki Ulusal Meclis’te Türk gazetecileri ağırlayan Rubinyan, Türkiye-Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ve kara sınırının açılması da dahil olmak üzere Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşmesinin beklendiğini ifade etti. İHA’nın yönelttiği sorulara verilen yanıtlar arasında, “Bazı adımlar hayata geçirildi. Örneğin, Erivan ile İstanbul arasındaki uçuşların yeniden başlatılması, hava taşımacılığı ticaretinin başlaması gibi” şeklinde açıklamalar yer aldı. Ayrıca, “Şimdi Türk tarafının da üzerine düşeni yapıp, üç yıl önce yaptığımız bu anlaşmayı hayata geçirmesini bekliyoruz ve bunun gerçekleşeceğini umuyoruz” dedi.

Sınırın açılmasıyla birlikte kaydedilecek ekonomik gelişmelere dikkat çeken Rubinyan, “Sınırın açılması sadece Ermenistan için değil, aynı zamanda Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler için de büyük ekonomik fırsatlar doğuracaktır” şeklinde konuştu. Açık sınırın, kapalı sınırdan daha iyi olduğunu belirten Rubinyan, bu durumun sadece ekonomik anlamda değil, bireyler arası ilişkilerde de geçerli olduğunu ifade etti.

NORMALLEŞMEDEN BEKLENTİLER

Rubinyan, Türkiye ile olan normalleşmenin Ermenistan’ın bölgede, özellikle Azerbaycan ile ilişkilerini nasıl etkileyeceğine dair de açıklamalarda bulundu. “Bence bu, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri en olumlu şekilde etkileyecektir” dedi. İki ülke arasındaki sınırın ayrılığı değil, işbirliğini simgelemesi gerektiğine vurgulayan Rubinyan, “Bütün bu gelişmeler, hem Ermenistan’ın hem de Türkiye’nin çıkarına” belirtti. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin siyasi iradesinin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.