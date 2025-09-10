TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU, Geçişin 3 Yıl Erteleneceğini İstiyor

TESK BAŞKANI PALANDÖKEN’DEN AÇIKLAMALAR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “30 büyükşehirde faaliyet gösteren basit usul mükellef esnaf ve sanatkarlarımızın 2026 yılı itibarıyla gerçek usule geçirileceği kararının 3 yıl ertelenmesini talep ediyoruz” diyor. TESK Başkanı, 9 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Basit usul mükellef esnaf ve sanatkarların gerçek usule geçişinin en az 3 yıl ertelenmesini gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Resmi Gazetede yayımlanan 9 Eylül tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 30 büyükşehirde faaliyet gösteren basit usul mükellef esnaf ve sanatkarlarımızın 2026 yılı itibarıyla gerçek usule geçirileceği açıklandı. Basit usulde vergilendirme sadece bir vergi sistemi değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal istikrarın temeli” dedi. Geçişin ertelenmesi, esnafın dijitalleşme sürecinde gerekli desteklerle altyapının hazırlanmasından sonra yapılması gerektiğini belirten Palandöken, aksi halde küçük esnafın ayakta kalmasının imkansız hale geleceğini ifade etti.

DÜZENLEME MAAŞ YÜKÜ GETİRECEK

Yeni düzenlemenin milyonlarca esnafa, özellikle küçük sermaye ile geçimini sağlamaya çalışanlara ağır mali ve idari yükler getireceğini belirten TESK Genel Başkanı, “Basit usulde vergilendirilen esnafımız zaten sınırlı kazançla ayakta durmaya çalışıyor. Gerçek usule geçtiklerinde düzenli defter tutma ve beyanname verme zorunluluğu doğacak, KDV, geçici vergi, stopaj gibi kalemlerle vergi yükleri katlanacak” dedi. Palandöken, bu durumun küçük işletmelerin gelirden fazla gider yapmasına yol açarak kepenk kapatmalarına neden olabileceğini söyledi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME UYUM MESELESİ

Gerçek usule geçişle beraber e-fatura, e-defter uygulamalarının zorunlu hale geleceğini hatırlatan Palandöken, “Dijital uygulamalar zorunlu hale geliyor. Ancak esnafımızın büyük kısmı henüz bu altyapıya erişemedi. Özellikle yaşı ilerlemiş veya dijital okuryazarlığı olmayan esnafımız açısından bu süreç büyük bir uyum sorunu oluşturacak” diye belirtti. Teknolojik dönüşüme ayak uyduramayan esnafın faaliyetlerini sonlandırması durumunun kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

İSTİHDAM VE SOSYAL DENGE RİSKİ

Esnafların ekonomik açıdan değil, sosyal yönüyle de büyük önem taşıdığını hatırlatan Palandöken, “Basit usulde vergilendirilen esnaf sadece ekonomik değil, sosyal hayatın da vazgeçilmez unsurlarından biridir. Mahalle bakkalından terziye, ayakkabı tamircisinden marangozuna kadar pek çok meslek dalı yerel ekonominin temel direğidir” dedi. Onların faaliyetlerine devam edememesi, istihdamı olumsuz etkileyecek ve kayıt dışılığı artıracağına dikkat çekerek, bu durumun hem ekonomi hem de sosyal denge açısından ciddi bir risk oluşturduğunu sözlerine ekledi.