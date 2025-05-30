Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı’nda büyük bir harcama bekliyor

KURBAN BAYRAMI’NA ÖNEMLİ BİR EKONOMİK AKTİVİTEYLE GİRİYORUZ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı sırasında kurbanlık satışları ve bayram alışverişleriyle birlikte piyasaya yaklaşık 300-350 milyar TL arasında paranın girmesini beklediklerini söyledi. Palandöken, “Kurban Bayramı artık yaklaşıyor. Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nın hem esnaf ve sanatkar açısından hem de ülkemiz açısından inşallah kazasız belasız tamamlanmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

KURBANLIK HAYVAN SAYISI ARTIYOR

Palandöken, hayvan pazarlarında gözlemlenen hareketliliğin bu yıl kesilmesi düşünülen kurbanlık sayısının geçen yıllara göre daha fazla olabileceğini gösterdiğini belirtti. “Bu yıl 3 milyona yakın küçükbaş; yine 800-900 bin, yani 1 milyon dolayında da büyükbaş hayvan olacak. Bu önemli, çünkü kurbanlar bu yıl biraz daha pahalı. Çünkü etin fiyatında da önemli bir artış var.” diye ekledi.

Kurban Bayramı’nın karne tatiliyle birleşmesi ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte esnafa büyük bir hareketlilik kazandıracağına dikkat çeken Palandöken, “Kurban Bayramı’nda biliyorsunuz tatlılar olacak, misafirlikler olacak. 415 meslek dalında nerdeyse sektörün tamamı esnaf ve sanatkarız için hareketli geçecek.” dedi. Her türlü ikram için hazırlıkların başladığını ifade eden Palandöken, “Tüm esnafımız kurban bayramı için müşterilerini bekliyor.” şeklinde konuştu.

ŞEHİR İÇİ ALIŞVERİŞİ ARTACAK

Bu bayramda tatilin birleşmemesi sebebiyle vatandaşların kendi şehirlerini canlandıracağını vurgulayan Palandöken, “Kısa süre içinde yollarda zaman harcamak istemeyenler, bulundukları şehirlerde ikamet edecek. Bu durum, şehir içindeki alışveriş hareketliliğini artıracak, çarşı pazarda bayram öncesi yoğunluğu getirecek.” ifadelerini kullandı. Şehirlerdeki esnaf gruplarında canlılık yaşanacağını belirten Palandöken, insanların kurban bayramını en güzel şekilde karşılayarak şehir ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çekti.