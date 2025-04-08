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Türkiye Espor Liginde Galatasaray, Fenerbahçe’yi yendi

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINDA DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

Türkiye Espor Futbol Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 2-0’lık sonuçla mağlup ettikten sonra göndermelerin dikkat çekici birini gerçekleştirdi. Galatasaray Espor’un resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçeli bir formanın üzerinde “Lv.1 Zavallı kişi.” yazılı bir görsel kullanıldı.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE VIRALE DÖNÜŞTÜ

Bu paylaşımda “Hep ağlarlar, hiç gülmezler, boynu bükükler…” notu eklenmesi, reaksiyonların artmasına sebep oldu. Bu şekilde Galatasaray, rakibiyle olan rekabeti sosyal medya üzerinden de sürdürmüş oldu. Galatasaray’ın bu yaratıcı ve dikkat çeken gönderimi kısa sürede büyük ilgi topladı.

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