Türkiye, EuroBasket 2025’te İlk Maçına Çıkıyor

TÜRKİYE MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI İLK MAÇINA HAZIRLANIYOR

Türkiye Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası kapsamında ilk mücadelesini Letonya ile gerçekleştirecek. Maçın başlama saati ise TSİ 18.00 olarak belirlenmiş durumda. Turnuvada Letonya’nın yanı sıra Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Cumhuriyeti de ev sahipliği yapacak.

GRUP MAÇLARI RİGA’DA YAPILACAK

A Grubu’nda mücadele eden 12 Dev Adam, grup aşamasındaki maçlarını Letonya’nın başkenti Riga’da oynayacak. Takımın ikinci karşılaşması 29 Ağustos Cuma günü saat 14.45’te Çekya ile; üçüncü müsabakası ise 30 Ağustos Cumartesi günü 21.15’te Portekiz ile olacak. Dördüncü grup maçı ise 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45’te Estonya ile, gruptaki son maç da 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15’te Sırbistan ile gerçekleşecek. Ergin Ataman yönetimindeki ekip, hazırlık döneminden umutlu.

HEDEFLER NET: GRUPTAN ÇIKMAK VE MADALYA

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve güçlü bir kadroya sahip olduklarını ifade ediyor. 22 Ağustos’ta düzenlenen basın toplantısında Erdenay, “Turnuvada öncelikle gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Daha sonra çeyrek final ve nereye gidebilirsek gitmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Başantrenör Ergin Ataman da milli takımın tarihindeki madalya hedeflerinden bahsederek, Türkiye’nin Avrupa Şampiyonaları tarihinde yalnızca 2001 yılında madalya kazandığını hatırlatıyor.

Turnuvada grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Bu tur, 6-7 Eylül tarihlerinde Letonya’da oynanacak. A Grubu, B Grubu ile; C Grubu ise D Grubu ile eşleşecek. Turnuvanın çeyrek finalleri 9-10 Eylül tarihleri arasında, yarı finalleri 12 Eylül’de ve final maçı ise 14 Eylül Pazar günü yapılacak.