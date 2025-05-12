Türkiye, FEINDEF’te 32 Firma ile

UYGULAMADAKİ MİLLİ KATILIM

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’na (FEINDEF) ilk defa milli katılımla 32 firmayla katılan Türkiye, Avrupa için savunmanın stratejik öncelik haline geldiği dönemde dikkat çeken bir ülke oldu. FEINDEF’te İspanya’nın ardından en fazla standa sahip olan Türkiye, savunma ve güvenlik alanındaki en iyi ürünlerini sergiliyor. Türk firmalarına destek vermek ve ikili görüşmeler yapmak üzere Savunma Bakan Yardımcıları Musa Heybet ve Şuay Alpay, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin de Madrid’e geldi.

GURUR VERİCİ BİR GÖRÜNTÜ

Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin fuarda görüldüğü gibi dünyaya açılan bir ülke olduğunu belirtti. Fuara 32 firmayla katıldıklarını ifade eden Heybet, “İspanya, bizim çok iyi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Savunma sanayisi alanında da yürüttüğümüz bazı projelerimiz var ve buradaki iştirakimiz ortak ilişkilerimizin bir göstergesi. Bu kadar çok Türk savunma sanayisi firmasını burada görmek gurur verici. Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve gücümüzü, geldiğimiz noktayı göstererek bütün dünyaya çok güzel bir mesaj veriyoruz. Savunma ve güvenlik sektöründe Türkiye’ye karşı müthiş bir teveccüh var. Bunu en iyi şekilde değerlendirerek faydacı bir yaklaşımla ülkemize katkı sağlamak istiyoruz.” dedi. Heybet, FEINDEF vesilesiyle fuar süresince Airbus ve Euro Fighter konularını da değerlendirme fırsatı bulacaklarını ve ikili görüşmeler yapacaklarını ekledi.

HÜRJET’E YOĞUN İLGİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET, FEINDEF’te büyük bir ilgiyle karşılandı. Fuara katılanlar, birebir ölçekli sergilenen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı’nın modelini yakından görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İspanya Savunma Bakanlığı’nın Talavera La Real Hava Üssü’ndeki 23. Filo’ya bağlı 19 adet SF-5M uçağının yerine HÜRJET’i satın almasına yönelik müzakereler devam ederken, konuyla ilgili işbirliğini artıran mutabakatın 14 Mayıs’ta Madrid’de imzalanacağı belirtildi. TUSAŞ yetkililerinden alınan bilgilere göre HÜRJET, sadece Türk savunma sanayisinin değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin de dikkatle takip ettiği bir platform oldu. İspanya özelinde yürütülen görüşmeler, TUSAŞ’ın özgün teknik kapasitesi ve mühendisliğinin takdir edildiğini gösteriyor.

İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

TUSAŞ yetkilileri, “İspanya ile savunma ve havacılık alanındaki işbirliği, sadece bir ürün ihracatı olarak değil, çok yönlü ve uzun soluklu stratejik ortaklık olarak görülüyor. Teknik heyetler arasında karşılıklı bilgi paylaşımları ve değerlendirmelerin öne çıktığı görüşmelerimiz son derece olumlu ilerliyor.” şeklinde açıklamada bulundu. HÜRJET’in ileri seviye görev kabiliyetleri, düşük maliyetli işletim avantajı ve modüler yapısının görüşmelerde öne çıkan başlıklar olduğu belirtildi.

İSRAİL’İN FUARDA YER ALAMAMASI

İki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen fuara 65 ülke katılırken, İspanya Savunma Bakanlığı’nın kararıyla İsrail ve İsrailli şirketlerin bu fuara katılımına izin verilmedi. FEINDEF, 14 Mayıs’a kadar devam edecek.