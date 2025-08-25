Türkiye, Filistin İçin Mücadele Ediyor

ZAFER HAFTASI KUTLAMALARI

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamalarına katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Nasıl bu millet Zafer Bayramı’nı kutlamayı başarmış bir milletse Filistinli Müslüman kardeşlerimiz de inşallah en yakın zamanda zafer bayramlarını kutlar ve Filistin özgürlüğüne kavuşur diye dua ediyoruz, gayret ediyoruz” dedi. 1922’de Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde gerçekleştirilen Büyük Taarruz’un 103’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen törenlere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katılmayı tercih etti. Törenler, Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi ziyaretinin ardından, temsili atlı birliklerin Büyük Taarruz Karargahı’ndan İzmir’e uğurlanmasıyla başlayan kortej yürüyüşüyle devam etti. Ardından Şuhut Şehir Stadı’nda düzenlenen kutlama programında, Kurtulmuş, Israel’in Filistin’de yaptığı katliamlarla ilgili düşüncelerini paylaştı ve Filistin halkının bir gün kendi zafer kutlamalarını yapma dileğini dile getirdi.

TÜRK MİLLETİNİN GÖREVİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk milletinin Filistin’deki zulmü durdurma konusundaki sorumluluğunu vurguladı. “Bu millet, dünyanın neresinde zulüm varsa o zulmü kendisine yapılmış bir zulüm olarak görür ve karşısında yer alır” diyen Kurtulmuş, her gün Filistin’de birçok kişinin acımasızca yaşamını yitirdiğini belirtti. Bu durum karşısında sessiz kalmanın mümkün olmadığını ve dur demek için topluca mücadele etmeleri gerektiğini ifade etti. “Filistin meselesi Türk milleti için milli bir meseledir ve milletimizin ortak meselesidir” diyen Kurtulmuş, Gazze’deki yıkıma ve zor duruma dikkat çekti.

MÜDAHALE ÇABALARI

Başkan Kurtulmuş, Israel’in gerçekleştirdiği soykırımı eleştirirken, “Onlara yapılan zulmün karşısında susanlara, destek olanlara, görmezden gelenlere de ‘Allah ne biliyorsa öyle yapsın’ diyoruz” diyerek bu duruma tepki gösterdi. “Ama biz görüyoruz. Müdahale etmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve inşallah Filistin’de yaşanan bu büyük zulmün, bu büyük soykırımın sona erdirilmesi için bütün gücümüzü seferber ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun” sözleriyle durumu değerlendirdi. Kurtulmuş’un konuşması ardından Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından ‘Bir Anadolu Masalı Kahramanlık Destanı’ gösterimi sahnelendi.