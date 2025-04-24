Türkiye, Filistin İçin Sözlü Sunum Yapacak

TÜRKİYE ULUSLARARASI ADALET DİVANI’NDA SÖZLÜ SUNUM YAPACAK

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Türkiye’nin 30 Nisan’da İsrail’in UNRWA’ya yönelik kısıtlamalarına dair Uluslararası Adalet Divanı’nda sözlü sunum gerçekleştireceğini açıkladı. Yüksel, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile birlikte Meclis’te düzenlediği basın toplantısında önemli bilgilere yer verdi.

BM GENERAL KURULU’NUN TALEPLERİ

Yüksel, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, İsrail’in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na yönelik kısıtlamalarını dikkate alarak uluslararası mahkemeden danışma görüşü talep ettiğini belirtti. Uluslararası Adalet Divanı’nda 40 devlet ve 4 uluslararası kuruluşun da sözlü sunum yapacağını dile getiren Yüksel, Türkiye’nin sunumunu 30 Nisan’da saat 16.00’da gerçekleştireceğini ifade etti. İslam İşbirliği Teşkilatı, BM Genel Sekreterliği, Arap Ligi ve Afrika Birliği’nin de sözlü sunumlara katılacağını bildirdi.

Yüksel, “İsrail’in Gazze’deki soykırım eylemleri, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları artık yalnızca bölgesel bir mesele olmaktan çıkmış, küresel bir insanlık sorunu haline gelmiştir” diye konuştu. Birleşmiş Milletler ve uluslararası sistemin Gazze’ye tepkisini incelediklerinde, uluslararası sistemin Filistinlilere karşı başarısız olmakla kalmadığını, sessizliği ve hareketsizliğiyle Filistinlilerin ezilmesine de katkıda bulunduğunu vurguladı.

UNRWA’NIN HAYATİ ROLÜ

Yüksel, UNRWA’nın Filistinli mültecilere sunduğu hizmetlerin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. “Ajans, temel eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal yardım, altyapı ve kamp geliştirme, mikrofinans ve acil durum yardımları gibi birçok alanda hizmet vermektedir. UNRWA’nın bu kapsamlı hizmetleri, milyonlarca Filistinli mültecinin yaşam koşullarının iyileştirilmesinde ve temel haklarına erişiminde kritik bir rol oynuyor” dedi.

Yüksel ayrıca, UNRWA’nın hukuki statüsünün Uluslararası Adalet Divanı tarafından teyit edilmesinin önemine dikkat çekti. Bu durumun uluslararası toplumu ajansa yönelik finansal desteği artırmaya teşvik edeceğini ve İsrail’in ajansa yönelik olumsuz propaganda kampanyasının etkilerini azaltacağını ifade etti. Gazze’deki ani insani krizin boyutlarının giderek arttığını belirten Yüksel, “İsrail’in insani yardım girişine getirdiği kısıtlamalar, özellikle çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. Eğer UNRWA’nın Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında tam kapasiteyle çalışmasına izin verilseydi, belki de bu vahim insani kriz önlenmiş olacaktı” şeklinde ekledi.