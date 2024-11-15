Türkiye-Filistin Kolluk Eğitimi Mutabakatı Yayımlandı

ANLAŞMANIN YAYIMLANMASI

Filistin’in Ramallah şehrinde 24 Mayıs 2022’de imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması’ ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı bu mutabakat, kolluk eğitimi alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ

Taraflar, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için “eğitim ihtiyaç analizi” çalışması yapacak ve bu doğrultuda karşılıklı eğitim programları düzenleyecek. Mutabakatın anlaşması çerçevesinde, her iki ülkenin eğitim ve öğretim kurumları, kursiyerlere yıllık uygulama planlarına uygun eğitim hizmetleri sunacak.

KOORDİNASYON GÖREVİ

Bu mutabakatın uygulanması sırasında koordinasyon görevi, Türkiye ve Filistin İçişleri bakanlıklarına verildi. Bu işbirliği, kolluk kuvvetlerinin eğitim düzeyini artırmayı ve ülkeler arasında güvenlik alanında daha etkin bir işbirliği sağlanmayı hedefliyor.