Türkiye Finans, WWF-Türkiye’den Diplomayı Aldı

TÜRKİYE FİNANS’TAN SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN ADIMI

Türkiye Finans, WWF-Türkiye’nin Yeşil Ofis Yeşil Dönüşüm Programı çerçevesinde merkez ofisinde gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik projeleri sayesinde “Yeşil Ofis Yeşil Dönüşüm Diploması” alma hakkı kazandı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, dijitalleşmeyi çevresel duyarlılık ile birleştirerek WWF-Türkiye’nin belirlediği kriterleri başarıyla yerine getirdi. Bu süreçte, A4 kağıt alımı ve kullanımı yüzde 78,01 oranında düşürülürken, karbon ayak izi de önemli ölçüde azalmış oldu. Ayrıca, geri dönüşüme gönderilen kağıt miktarı yüzde 16 arttı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM BELİRGİN KAZANIMLAR SAĞLIYOR

Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, dijitalleşmenin verimlilik kaynağı değil, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğunu vurguladı. Arslan, çalışmaları neticesinde evrak süreçlerini dijitale aktararak karbon ayak izini ve kaynak tüketimini önemli ölçüde azalttıklarını belirtti. “Bu kapsamda 2024’te bir önceki yıla göre kağıt alımlarımız yüzde 78,01 azaltıldı, geri dönüşüme gönderilen kağıt miktarı ise yüzde 16 artırıldı. İşe giriş evraklarının dijitale alınması ile birlikte 1 yıl içerisinde 44,726 adet kağıt tasarrufu sağladık. Yapay zekaya aktardığımız bankacılık işlemleriyle çalışma arkadaşlarımızın iş sürelerinde sadece 2024’te toplam 29 bin 547 saat kazanımı sağladık,” diye ekledi.

Sürdürülebilirlik yaklaşımlarının hem operasyonel hem de finansal modellere entegre edildiğini belirten Arslan, dijital dönüşüm süreçleri kapsamında Nas Storage sisteminde yüzde 14, San Storage sisteminde ise yüzde 19’luk alan kazanımı sağladıklarını ifade etti. “LEED sertifikalı genel merkezimizde uyguladığımız çevreci dönüşümle, WWF-Türkiye ‘Yeşil Ofis Yeşil Dönüşüm Diploması’nı almaya hak kazandık. Sürdürülebilirlik artık yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir zorunluluk,” dedi.