Türkiye Futbol Federasyonu Değişiklik Duyurdu

YENİ DÜZENLEME FAALİYETİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 28.05.2025 tarihinde gerçekleştirdiği 39 sayılı toplantıda Futbol Disiplin Talimatı’nda değişiklik yapma kararı aldı. Bu değişikliklerin ardından düzenlenen güncel Futbol Disiplin Talimatı, Federasyon tarafından kamuoyuna duyuruldu.

DEĞİŞİKLİKLERİN İÇERİĞİ

Sportmenliğe aykırı hareket içeren davranışlar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun saygınlığını zedeleyen veya futbolun saygınlığını indiren davranışlar olarak tanımlandı. Bu tür davranışları gerçekleştiren futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası, yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve kulüp yöneticilerine büyük miktarda para cezası verilmektedir. Görevlilerin ve diğer kişilerin de belirli yaptırımlara tabi olacağı ifade edildi. Örneğin, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ya da hak mahrumiyeti cezası uygulanacaktır. Kulüplere ise çeşitli liglerde belirlenen miktarlarla para cezası verilecektir.

İHLAL DURUMUNDAKİ CEZALAR

Yapılan düzenleme ile spor ahlakına aykırı davranışlar, sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla gerçekleştirildiğinde ağır yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor. Futbolcular ve yöneticiler, müsabakalara veya hakemlerle irtibat kurma konusunda yalnızca belirli süreçler içinde hareket etmelidir. Cezaların yanı sıra, sporda şiddet ve düzensizliği teşvik eden her türlü açıklama yasaklanmıştır.

CEZALANDIRMA SÜREÇLERİ

Cezaların hangi şartlarda uygulanacağı ve miktarları, Disiplin Kurulu tarafından belirlenen biçimde olacaktır. Bu yasakların ihlali, futbolcuları, kulüp yöneticilerini ve diğer kişilerin hak mahrumiyeti ile sonuçlanabilir. Cezalar, olayın niteliğine göre değişiklik gösterecek ve ihlal durumunun ağırlığına bağlı olarak kulüplere de ciddi maddi yaptırımlar uygulanacaktır.

SONUÇ VE ETKİLER

Yapılan değişiklikler, futbol dünyasında disiplinin sağlanmasına ve sporun saygınlığının korunmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu, yasal çerçevede oluşturduğu yeni düzenlemelerle sporun gelişimi için gereken önlemleri almaya devam edecektir.