Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu Değişiklik Duyurdu

DEĞİŞİKLİKLERİN DUYURULMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin görüşleri sonucunda bu sezon Trendyol 1. Lig’den düşen takım sayısı ile Nesine 2. Lig’den çıkan takım sayılarında değişiklik yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “2025-2026 sezonunda 20 takımla oynanan Trendyol 1. Lig’den düşen takım sayısı 5’ten 4’e düşürülmüştür. 37 takımla oynanan Nesine 2. Lig’den Trendyol 1. Lig’e yükselen takım sayısı da 3’ten 4’e çıkarılmıştır. Yükselecek olan 4 takımdan 2’si doğrudan, 2’si ise play-off müsabakaları sonucunda belirlenecektir.” ifadeleri yer aldı.

GELECEK SEZON SÜREÇLERİ

Yapılan değişiklikler neticesinde Trendyol 1. Lig gelecek sezonda 18 yerine 20, Nesine 2. Lig ise 38 yerine 36 takımdan oluşacak. Değerlendirmelerin ardından, bu değişikliğin Türk futboluna ve kulüplere katkı sağlayacağını umduklarını belirten federasyon, sözlerini tamamladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Haberler

Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.