Türkiye Futbol Federasyonu Değişiklik Duyurdu

DEĞİŞİKLİKLERİN DUYURULMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin görüşleri sonucunda bu sezon Trendyol 1. Lig’den düşen takım sayısı ile Nesine 2. Lig’den çıkan takım sayılarında değişiklik yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “2025-2026 sezonunda 20 takımla oynanan Trendyol 1. Lig’den düşen takım sayısı 5’ten 4’e düşürülmüştür. 37 takımla oynanan Nesine 2. Lig’den Trendyol 1. Lig’e yükselen takım sayısı da 3’ten 4’e çıkarılmıştır. Yükselecek olan 4 takımdan 2’si doğrudan, 2’si ise play-off müsabakaları sonucunda belirlenecektir.” ifadeleri yer aldı.

GELECEK SEZON SÜREÇLERİ

Yapılan değişiklikler neticesinde Trendyol 1. Lig gelecek sezonda 18 yerine 20, Nesine 2. Lig ise 38 yerine 36 takımdan oluşacak. Değerlendirmelerin ardından, bu değişikliğin Türk futboluna ve kulüplere katkı sağlayacağını umduklarını belirten federasyon, sözlerini tamamladı.