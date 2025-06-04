Türkiye Futbol Federasyonu Değişiklikler Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Disiplin Talimatı Değişiklikleri

KIRMIZI KART CEZALARI ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezona hazırlık sürecinde bazı disiplin talimatlarında güncellemeler yapıyor. TFF’nin internet sayfasında duyurulan bu değişikliklerden biri kırmızı kart cezalarıyla ilgili. Artık futbolcular, gördükleri kırmızı kart dolayısıyla cezasını takip eden resmi müsabakalarda yerine getirecek. Önceki uygulamada ise, dört maça kadar olan cezalar sadece ihlalin yaşandığı kategoride geçerli oluyordu.

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNE YENİ ŞARTLAR

Diğer bir değişiklik ise futbolcu sözleşmeleriyle alakalı olarak yapılmış. Kulüpler, futbolcularıyla imzaladıkları sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı ve sağlanan konut gibi tüm gelir ve harcamaları TFF’ye bildirmek zorunda. Eğer TFF’ye sunulmayan kazanç ve harcamalar tespit edilirse, söz konusu sunulmayan meblağın yarısı kadar ceza uygulanacak. Bu yeni düzenlemeler, hem futbolcular hem de kulüpler için önemli değişiklikler içeriyor.