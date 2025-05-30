TÜRKİYE Futbol Federasyonu Egemen Korkmaz’ı Atadı

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ATANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Futbol Takımı’nın Teknik Direktörlüğü görevine Egemen Korkmaz’ın getirildiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Gönül’ün ayrılışı sonrası boşalan Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine Egemen Korkmaz’ın getirilmesini kararlaştırdı.” ifadelerine yer verildi.

KORKMAZ’IN KARIYERİ

UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Egemen Korkmaz, antrenörlük kariyerine Denizlispor’da başlamış, ardından BB Erzurumspor ve Trabzonspor’da yardımcı antrenör pozisyonlarında görev almıştır. 42 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor döneminde 2021/22 sezonunda Süper Lig, 2020/21 sezonunda ise Süper Kupa şampiyonluğunu kazanmıştı.

Faal futbolculuk kariyerinde A Milli Takım formasını 9 kez, A2 Milli Takım formasını 1 kez, Ümit Milli Takım formasını 4 kez, U20 Milli Takım formasını 6 kez ve U18 Milli Takım formasını 2 kez giymiştir. Ayrıca, 2001 Akdeniz Oyunları finallerinde mücadele eden milli takımın kadrosunda da yer almıştır.

Egemen Korkmaz, futbolculuk kariyerine Balıkesirspor’da başlamış, profesyonel olarak Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, FC Wil 1900, İstanbul Başakşehir FK ve BB Erzurumspor kulüplerinde oynamıştır. Korkmaz, Avrupa kupalarında toplam 30 maçta forma giymiştir. Fenerbahçe ile 1 kez Süper Lig, 1 kez Türkiye Kupası ve 1 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşamış; Trabzonspor ile de 1 defa Türkiye Kupası ve 1 defa Süper Kupa’yı kazanmıştır. Bursaspor ile ise 1 kez TFF 1. Lig şampiyonu olmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu, Egemen Korkmaz’a yeni görevinde başarılar diler.