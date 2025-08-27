Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu Harcama Limiti Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon için kulüplerin bütçelerine dair harcama limitlerini belirledi. Galatasaray’ın, yüzde 30’luk sapma payıyla birlikte harcama limiti 180 milyon euro olarak tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, KAP üzerinden yaptığı duyuruda, gerçekleştirdiği sermaye artırımından elde edilen yaklaşık 8.1 milyar TL’lik gelirini nasıl kullanacağını açıkladı.

Bu açıklama doğrultusunda, Galatasaray’a harcama limitine 54 milyon euro daha eklenmesiyle birlikte toplam harcama limiti 234 milyon euroya (11.170 milyar TL) ulaştı. Kulübün, elde edilen geliri nasıl değerlendireceği merakla bekleniyor.

Starship Roketinin Uçuşu Tamamlandı

SpaceX, Starship roketinin onuncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket, sahte Starlink uydularını yörüngeye yerleştirirken yeni ısı kalkanı karolarını da test etti.
Nazalin Selvi, YKS’yi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinden görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı başarıyla geçerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Hayallerinin peşinden koşacağını ifade etti.

