Türkiye Futbol Federasyonu Harcama Limiti Açıkladı

HARCADIĞI SERİ AÇIKLAMALAR

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon için kulüplerin bütçelerine dair harcama limitlerini belirledi. Galatasaray’ın, yüzde 30’luk sapma payıyla birlikte harcama limiti 180 milyon euro olarak tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, KAP üzerinden yaptığı duyuruda, gerçekleştirdiği sermaye artırımından elde edilen yaklaşık 8.1 milyar TL’lik gelirini nasıl kullanacağını açıkladı.

YENİ LİMİT DEĞİŞİKLİĞİ

Bu açıklama doğrultusunda, Galatasaray’a harcama limitine 54 milyon euro daha eklenmesiyle birlikte toplam harcama limiti 234 milyon euroya (11.170 milyar TL) ulaştı. Kulübün, elde edilen geliri nasıl değerlendireceği merakla bekleniyor.