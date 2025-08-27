Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu Harcama Limitini Açıkladı

HARVANMA LİMİTLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon için futbol takımlarının harcama limitleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Galatasaray’ın limiti, yüzde 30 sapma payıyla birlikte 180 milyon euro olarak belirlenmişti.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN GELİR

Sarı-kırmızılı ekip, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı duyuruda sermaye artırımı ile elde edilen gelirle ilgili detaylar aktardı. Bu gelirin toplamda yaklaşık 8.1 milyar TL olduğu ve harcama limitine bu miktarla birlikte 54 milyon euro daha eklenmiş olduğu ifade edildi.

Dolayısıyla, Galatasaray’ın harcama limiti toplamda 234 milyon euroya (11.170 milyar TL) yükseldi. Bu artış, kulüp için mali hareket alanını genişletiyor.

Starship Roketinin Uçuşu Tamamlandı

SpaceX, Starship roketinin onuncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket, sahte Starlink uydularını yörüngeye yerleştirirken yeni ısı kalkanı karolarını da test etti.
Nazalin Selvi, YKS’yi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinden görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı başarıyla geçerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Hayallerinin peşinden koşacağını ifade etti.

