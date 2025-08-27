Türkiye Futbol Federasyonu Harcama Limitini Açıkladı

HARVANMA LİMİTLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon için futbol takımlarının harcama limitleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Galatasaray’ın limiti, yüzde 30 sapma payıyla birlikte 180 milyon euro olarak belirlenmişti.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN GELİR

Sarı-kırmızılı ekip, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı duyuruda sermaye artırımı ile elde edilen gelirle ilgili detaylar aktardı. Bu gelirin toplamda yaklaşık 8.1 milyar TL olduğu ve harcama limitine bu miktarla birlikte 54 milyon euro daha eklenmiş olduğu ifade edildi.

Dolayısıyla, Galatasaray’ın harcama limiti toplamda 234 milyon euroya (11.170 milyar TL) yükseldi. Bu artış, kulüp için mali hareket alanını genişletiyor.