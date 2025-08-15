Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu Maç Programını Duyurdu

PROGRAM AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 3. ve 4. hafta programını duyurdu. Programda, Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmanın tarihi netleşti. Buna göre, 3. hafta maçında Kayserispor, Galatasaray ile 24 Ağustos 2025 Pazar günü karşılaşacak.

KAYSERİSPOR’UN MAÇ PROGRAMI

Kayserispor, 3. haftada kendi sahasında Galatasaray ile mücadele ettikten sonra, 4. haftada deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın 3. ve 4. hafta maç programı ise şöyle belirlenmiş durumda;

– 3. Hafta: Kayserispor-Galatasaray, 25 Ağustos 2025 Pazar / 21.30, RHG Enertürk Enerji Stadyumu
– 4. Hafta: Kocaelispor-Kayserispor, 30 Ağustos 2025 Cumartesi / 19.00, Kocaeli Stadyumu

ÖNEMLİ

Haberler

Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Seydişehir'de bir koyun su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla hayvanı kurtararak, sahibinin takdirini topladı.
Haberler

Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puana gerileyerek 28,20 puan kaybetti. Bankacılık ve holding endeksleri de benzer şekilde değer kaybı yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.