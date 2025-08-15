Türkiye Futbol Federasyonu Maç Programını Duyurdu

PROGRAM AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 3. ve 4. hafta programını duyurdu. Programda, Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmanın tarihi netleşti. Buna göre, 3. hafta maçında Kayserispor, Galatasaray ile 24 Ağustos 2025 Pazar günü karşılaşacak.

KAYSERİSPOR’UN MAÇ PROGRAMI

Kayserispor, 3. haftada kendi sahasında Galatasaray ile mücadele ettikten sonra, 4. haftada deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın 3. ve 4. hafta maç programı ise şöyle belirlenmiş durumda;

– 3. Hafta: Kayserispor-Galatasaray, 25 Ağustos 2025 Pazar / 21.30, RHG Enertürk Enerji Stadyumu

– 4. Hafta: Kocaelispor-Kayserispor, 30 Ağustos 2025 Cumartesi / 19.00, Kocaeli Stadyumu