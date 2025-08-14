Türkiye Futbol Federasyonu Toplantısı Gerçekleşti. Kulüpler Yabancı Sayısı İstedi. Değişiklik Olmadı, Karar Alındı. Bugün Kulüpler Birliği Toplantısı Var

TOPLANTI SONUCU YABANCI SAYISI GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nda çarşamba günü önemli bir toplantı yapıldı. Bu yönetim kurulu toplantısında takımlardan gelen, “12+2 yabancı sayısı 12+2+2 olsun” talebi dikkate alındı. Yapılan değerlendirme sonrası mevcut kuralın devam etmesine karar verildi. Bugün yapılacak Kulüpler Birliği toplantısı ise gözler önünde olacak. Yönetim kurulu, kulüplerin “Yabancı sayısı 16 olsun.” isteğini geri çevirdi.

KULÜPLERİN GÖRÜŞLERİ ORTAYA KONDU

Geçtiğimiz hafta, Kulüpler Birliği Vakfı’nın başkanlık seçiminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, mevcut 12+2 kuralının değiştirilmesi yönünde düşüncelerini paylaştı. Trabzonspor ve bazı Süper Lig takımları da bu öneriye destek verdi. Her kulüp, kendi görüşünü yazılı olarak Kulüpler Birliği Genel Sekreterliği’ne iletti ve yabancı sayısının 16 olmasını talep etti.

Bazı takımlar ise “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz.” ifadelerini kullandı. Konu federasyona bildirildi. TFF yönetimi ise Riva’da yaptığı değerlendirmede, liglerin başlaması nedeniyle herhangi bir değişiklik yapılmaması kararı aldı. Bugün (Perşembe) Kulüpler Birliği, konuyu yeniden masaya yatıracak ve yeni bir formülün gündeme gelebileceği öğrenildi.