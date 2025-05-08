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Türkiye Futbol Federasyonu Transfer Tarihlerini Açıkladı

TRANSFER DÖNEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, transfer tescil dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir” ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER DÖNEMLERİ TARİHLERİ

2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin 30 Haziran 2025’te başlayıp, 12 Eylül 2025’te sona ereceği belirtildi. İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2026’da başlayacak ve 10 Şubat 2026’da son bulacak.

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