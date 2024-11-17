More
Spor

Türkiye – Galler Maçı Değerlendirmesi: Kritik Beraberlik!

turkiye-galler-maci-degerlendirmesi-kritik-beraberlik

MAÇIN SONUCU VE PUAN DURUMU

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. hafta karşılaşmasında A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı. Kayseri’de gerçekleşen bu mücadelede, 89. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı penaltı atışından yararlanılamadı. Bu sonucun ardından Milliler, 11 puanla grup liderliğini koruyor ve A Ligi’ne yükselme şansını son maça taşıdı. Galler ise 9 puanda kaldı.

YAZARLARDAN DEĞERLENDİRME

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Engin Kahale, oynanan maçı çeşitli açılardan değerlendirdi. İki gazeteci, karşılaşma boyunca takımın performansını ve maçın kritik anlarını ele alarak, A Milli Takım’ın geleceği hakkında yorumlarda bulundu.

ÖNEMLİ

Manşet

Okan Buruk’tan Acun Ilıcalı Açıklaması

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'den Avrupa'ya uzanan kariyer hedefleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Muazzez İlmiye Çığ Hayatını Kaybetti

Sümeroloji alanında ünlü araştırmalar yapan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'deki hastanede 110 yaşında hayata veda etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.