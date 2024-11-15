“Türkiye-Galler Maçı İçin Montella Açıklamaları”

ÖNEMLİ MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

UEFA Uluslar Ligi 5. maçında lider konumda olan Türkiye, yarın Kayseri’de Galler ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında önemli ifadelerde bulundu. Montella, “Yarın önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Hedefimiz A Ligi’ne çıkmak. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz. Üst tura çıkabilmek için elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu.

ROMA SPEKÜLASYONLARINA DEĞİNDİ

Montella, Roma ile ilgili spekülasyonlara da yanıt verdi. “Yarın ki maçla ilgili hedefimiz A Ligi’ne çıkmak. Birinci olarak çıkmak güzel olur. Spekülasyonlar var ama bunları duymak bana zevk veriyor. Bu demek oluyor ki futbolcularımız keyif veriyor. Geçen ay Premier Lig’den bahsediliyordu bu ay farklı bir lig. Futbolcularımız çok iyi hazırlanıyor. Öyle bir şey olduğu zaman yapacağım ilk şey başkanımızla görüşmek” diye belirtti.

GENÇ TAKIM VE GELİŞME

Montella, İzlanda maçını kazandıktan sonra takımın gelişim sürecine de değindi. “İzlanda maçını kazanamamak için birçok bahanemiz vardı. Ama çok güzel bir galibiyet elde ettik. Futbolda hiçbir zaman düz gitmezsiniz, bazen aşağı bazen yukarı gidersiniz. Bizim takımımızın bir anlayışı var; birlikte hücum ederiz, birlikte savunma yaparız. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. İzlanda maçındaki performansları nedeniyle oyuncularımla gurur duyuyorum. Saha içinde ve saha dışında hep beraberiz. Genç bir takımız ve gelişmeye açığız. Her zaman en iyi performansımızı göstermeye çalışıyoruz” dedi.

SAVUNMA SORUNLARI VE PLANLAR

Galler karşısında nasıl bir dizilişle mücadele edileceği hakkında da bilgi veren Montella, “Yarın 11 kişiyle oynayacağız. Sakatlıklar hepimizi üzdü. Çağlar son anda sakatlandı, İrfan yetişemedi. Ahmet’i yetiştiremedik, bizden birilerinin ayrılması bizi üzer. Deniz’in sakatlığı da bizi üzdü. İlk defa takıma katılmıştı. İleride bize çok fayda sağlayacak. Eren Dinkçi ile de ufak tefek sorunlarımız var ama planlarımızda bir değişiklik yok” şeklinde açıklama yaptı.