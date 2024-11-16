Türkiye Galler Maçında Hakemin Skandal Kararı!

SKANDAL POZİSYONUN YAŞANDIĞI MAÇ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile karşılaştı. Bu maça damga vuran olay ise, 36. dakikada meydana geldi. Kerem Aktürkoğlu, rakip ceza sahasında yere düştü ve milli futbolcular penaltı talebinde bulundu.

HAKEMİN TERCİHİ TARTIŞMA YARATTI

Söz konusu pozisyonda hakem Juan Munuera, Galli oyuncu Ben Davies’in Kerem Aktürkoğlu’nun ayağına basmasına rağmen oyunu devam ettirdi. Kerem Aktürkoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ancak kısa süreli bir tedavinin ardından sahalara geri döndü.