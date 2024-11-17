Türkiye-Galler Maçında Penaltı İtirazı!

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta A Milli Takım, Kayseri’de Galler ile karşı karşıya geldi ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı. Bu netice ile Ay-Yıldızlı takım, rakipleri karşısında 11 puana ulaşarak son haftaya liderlik pozisyonunda girdi. Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirerek önemli noktalara değindi.

BAŞARILI OYNAYAN KADRO

A Milli Takım, Galler karşısında topa hakimiyet sağladı, 250 orta yaparak 117 şut attı, bunlardan 115’i rakip defanstan geri döndü. Maçın net pozisyonları rüştünü ispat edemedi ama Kahveci, “1-0 da olsa kazanmak isterdim ama o eksik kaldı. Son maça umutlu gidiyoruz. Beraberlikte dahi grup birincisiyiz. Yendiğimiz takdirde ise kimsenin sonucuna bakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

PENALTILAR VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Kahveci, “Enes penaltı atabiliyor. Kerem kaçırdığı için maçı kazanamadık demem. Enes maalesef milli takımda bekleneni veremedi. Bugün kaçırdığı golü atsa, başka bir şeye evrilebilirdi” şeklinde görüş belirtti. Penaltı konusuna da değinen Kahveci, “Yüzde yüz penaltı ya, Kerem’in ayağı mı kopsun orada? Bu maçın VAR hakemini listeye yazın, bu YOK! Yabancı VAR var ama niye çağırmadı?” diyerek hakem kararlarını eleştirdi.

SONUÇ OLARAK

Kahveci, “Takımı tebrik ediyorum. Yine umutluyuz” ifadesiyle milli takımın son maçı öncesinde umut yarattığını belirtti. Bu organizasyonda A Milli Takım’ın futbolu ve performansı dikkate alındığında, gelecek maçlar için beklenti yüksek.