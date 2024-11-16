Türkiye-Galler Maçının İlk 11’leri Belli Mi?

A MİLLİ TAKIM GALLER İLE YÜZ YÜZE GELİYOR

A Milli Takım, Uluslar Ligi çerçevesinde Galler ile bu akşam bir araya geliyor. Bu heyecan verici karşılaşma, her iki takım için de son derece önemli. Türkiye, Galler karşısında galip gelerek grup aşamasındaki konumunu güçlendirmek istiyor. Türkiye-Galler maçı için muhtemel ilk 11’ler belirlendi mi? Türkiye A Milli Takımı’nda kimler yer alıyor? Ferdi Kadıoğlu, Galler mücadelesinde sahada olacak mı? A Milli Takım bu kritik karşılaşmada galibiyet arıyor ve taraftarlar da kadro hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

SON GALİBİYET MORAL KAYNAĞI

A Milli Takım, Galler ile oynayacağı beşinci maç için hazırlıklarını tamamlıyor. Milli takım, son olarak İzlanda karşısında 4-2’lik galibiyet elde ederek büyük bir moral kazandı. Bu zafer, oyuncuların motivasyonunu artırdı ve Galler ile yapılacak mücadeleye odaklanmalarını sağladı. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

MAÇIN NOKTASI VE ZAMANI

Türkiye ile Galler arasındaki bu önemli karşılaşma, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak ve TV8 kanalından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler karşılaşmasının hakemi de açıklandı. Bu kritik maç, İspanya Futbol Federasyonu’ndan Juan Martinez Munuera tarafından yönetilecek. Munuera, bu zorlu mücadelede önemli bir sorumluluğa sahip.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMININ MUHTEMEL İLK 11’İ

Türkiye’nin muhtemel başlangıç kadrosu şu şekilde: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler.

GALLER’İN MUHTEMEL İLK 11’İ

Galler’in muhtemel başlangıç kadrosu ise şöyle: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Cabango, Wilson, Brooks, Cullen, Burns, Sheehan, Harris.