Türkiye-Galler Maçının Olası Kadroları Açıklandı!

MAÇ BİLGİLERİ VE HAKEM İLE İLGİLİ DETAYLAR

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. müsabakasında Kayseri’de Galler’i ağırlıyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’ndaki bu önemli karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Maçta İspanya Futbol Federasyonu’ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak, yardımcı hakemliklerini ise Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Ayrıca, 4. hakem olarak Alejandro Muniz Ruiz görev yapacak. Karşılaşma, TV 8 ve EXXEN platformları üzerinde canlı yayınlanacak.

LİDERLİK İÇİN KRİTİK MÜSABAKA

A Milli Futbol Takımı, 4. Grup’ta 10 puan ile lider konumda bulunuyor ve Galler, 8 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Eğer ay-yıldızlı ekip, Galler’i yenerse, liderliği ve A Ligi’ne yükselmeyi garanti altına alacak. İki takım arasında gruptaki ilk maç 0-0 sona ermişti. İzmir’deki ikinci maçta İzlanda’yı 3-1 mağlup eden Türk milli takımı, sonraki karşılaşmada Samsun’da Karadağ’ı 1-0, ardından da deplasmanda İzlanda’yı 4-2 yenmişti. Galler ise Karadağ’ı 2-1 mağlup ederken, deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler, gruptaki son maçında Karadağ’ı 1-0’lık skorla geçmeyi başardı. Grupta Türkiye 10 puanla liderken, Galler 8 puanla ikinci, İzlanda ise 4 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Karadağ’ın ise puanı yok.

KADRODAKİ GELİŞMELER

A Milli Takım’da, kart cezası nedeniyle Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül ve Ahmed Kutucu, aday kadrodan çıkartıldı. Bununla birlikte, Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi. Türkiye’nin Galler maçı kadrosunda yer alan futbolcular şunlar: Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor); Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma); Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica); Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Eren Dinkci (Freiburg), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş).

MUHTEMEL İLK ON BİRLER

Türkiye’nin muhtemel 11’i: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Mert, Orkun, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Barış

Galler’in muhtemel 11’i: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Cabango, Wilson, Brooks, Cullen, Burns, Sheehan, Harris.

Maçın hakemi: Juan Martinez Munuera

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Saat: 20.00

Yayın: TV 8 – EXXEN