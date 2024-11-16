Türkiye-Galler Mücadelesinin Beklenen 11’leri Açıklandı!

MAÇ BİLGİLERİ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. karşılaşmasında Kayseri’de Galler’i ağırlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşecek olan bu heyecan dolu mücadele, saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera üstlenecek. Munuera’ya, Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Ayrıca, maçın 4. hakemi Alejandro Muniz Ruiz olacak. Karşılaşma TV 8 ve EXXEN platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

GRUPTAKİ DURUM

A Milli Takım, 4. Grup’ta 10 puan ile lider konumda yer alıyor. Galler ise 8 puan ile ikinci sırada bulunuyor. Eğer Türkiye, Galler’i mağlup ederse, A Ligi’ne yükselmeyi ve grup liderliğini garantileyecek. İki takım arasında Galler’de oynanan grup maçında skor 0-0 olarak berabere sonuçlandı. A Milli Takım, İzmir’deki ikinci maçta İzlanda’yı 3-1 mağlup etti, Samsun’daki üçüncü karşılaşmada Karadağ’ı 1-0 yendi ve deplasmanda İzlanda’yı 4-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Galler ise grupta Karadağ’ı 2-1 mağlup etti ve deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler, son maçında sahasında Karadağ’ı 1-0 yenerek 8 puanla ikinci sırayı korudu. Türkiye lider, Galler ikinci, İzlanda üçüncü ve Karadağ ise grupta puansız durumda.

KADRODAKİ GELİŞMELER

A Milli Takım’da, kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek olan Kenan Yıldız’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül ve Ahmed Kutucu da aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerini almak üzere Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım aday kadroya dahil edildi. Takımın Galler maçı için belirlenen kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Eren Dinkci (Freiburg), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Mert, Orkun, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Barış

Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Cabango, Wilson, Brooks, Cullen, Burns, Sheehan, Harris

Hakem: Juan Martinez Munuera

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Saat: 20.00

Yayın: TV 8 – EXXEN