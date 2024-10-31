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Türkiye Garanti Bankası (GARAN) Kar Raporu

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KAR DEĞERLERİNE GÜNCEL BAKIŞ

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN), 01.01.2024 ile 30.09.2024 tarihlerinde 66.271.669.000 TL net kar elde etti. Şirket, 2023 yılının ilk 9 ayında 57.217.490.000 TL net kar açıklamıştı. Böylece, şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %16 oranında bir artış göstermiş oldu. Çeyrelik dönemde ise banka, 22.116.272.000 TL net kar açıkladı.

HEDEF FİYATLARDAKİ DEĞİŞİM

Açıklanan bilanço sonrasında 6 farklı aracı kurum, Garanti Bankası hissesi için yeni hedef fiyatlar belirledi. Detaylar ise şöyle devam ediyor:

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