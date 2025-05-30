Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi Önemli

YENİ BİR GASTRONOMİ MODELLERİ SÜRECİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi hakkında yapmış olduğu açıklamada, “Bu liseler aracılığıyla kurulacak her sofra, yalnızca yemeklerin değil, birlikte yaşamanın, birlikte düşünmenin ve birlikte üretmenin yeniden tasarlandığı bir alan olacaktır.” dedi. Bakanlık tarafından hayata geçirilen proje, Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bir programla tanıtıldı. Tanıtım programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı. Tekin, 2013-2018 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptığı süreçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile güzel sanatlar liselerinin tematik hale getirilmesi talimatını verdiğini hatırlatarak, gastronomi konusundaki çalışmaların yarıda kaldığını belirtti. Şimdi Emine Erdoğan’ın destekleriyle bu projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

GASTRONOMİ İLE KÜLTÜREL YOLCULUK

Bakan Tekin, Emine Erdoğan’a Türk mutfağının kültürel derinliğini öne çıkaran ön görüsü ve eğitim alanındaki duyarlılığı için teşekkür etti. Türkiye gastronomi liselerinin, gelecekte yedi bölgeye yayılarak kültür ve eğitim alanında kalıcı bir ağ oluşturmasını umut ettiğini dile getirdi. “Bir yandan 12 bin yıllık Anadolu mutfak hafızasını bilimsel literatüre dahil etmek, bir yandan da bu hafızayı koruyup gelecek kuşaklara intikal ettirecek gençler yetiştirecek olan projemizi hayata geçiriyoruz.” diyerek projenin hedeflerini açıkladı. Tekin, gastronomiyi tarladan sofraya kadar bir ekosistem olarak gören uygulama odaklı bir yaklaşım benimseyeceklerini dile getirdi.

KÜLTÜREL VE EĞİTİMSEL DÖNGÜ

Tekin, bir yemeğin hikayesinin toprakta başlayıp iklim, üretici, gelenek ve teknolojiyle şekillendiğini belirterek, “Gastronomi liseleri, bu serüveni analiz edebilen bireyler yetiştirecek bir müfredata sahiptir.” ifadesini kullandı. Bu liselerin, sadece bir okul değil “Anadolu Sofraları” için bir laboratuvar olarak tasarlandığını vurguladı. Öğrencilere yalnızca ‘Nasıl yapılır?’ sorusunu değil, ‘Neden böyle yapılır?’ ve ‘Bunun toplum için anlamı nedir?’ gibi derinlemesine düşünme becerisi kazandıracaklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye gastronomi liselerinin üreticilerden yerel yönetimlere çeşitli paydaşlarla işbirliği içinde çalışarak, öğrencilerin akademik bilgi ve sektörel deneyimle donatılacağını belirtti.

Tekin, bu okulların her birinin Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde konumlandırılacağını ve bulundukları bölgelerin iklim ve kültürel özelliklerine uygun alanlara odaklanacağını açıkladı. İstanbul’da Osmanlı mutfağı, Gaziantep’te geleneksel tatlılar gibi özel alanlarda eğitim verileceğini belirtti. Öğrencilerin, uluslararası bir mutfak ağı sayesinde farklı dünya mutfaklarına yakın temas fırsatı bulacağını ekledi. Tekin, “Dünyada artık kültürel güç, yalnızca müzelerde değil, sofralarda ve mutfaklarda temsil edilmektedir.” diyerek Türkiye’nin gastronoik birikiminin kültürel diplomasinin önemli bir unsuru olacağını ifade etti.

DÜNYA GASTRONOMİ YEMİNİN GÜCÜ

Bakan Tekin, gastronomi liselerinin amaçlarına dikkat çekerek, “Bu liseler, yalnızca bölgesel tatları tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda bu tatların tarihsel, ekolojik ve sosyolojik anlamlarını da derinlemesine inceleyecektir.” dedi. Böylece Türk mutfağının, toplumsal kimliği ve kültürüyle bağlantılı bir anlatı stratejisi olarak temsil edileceğini dile getirdi. Türkiye gastronomi liseleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin tamamlayıcı unsuru olarak toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bir yapı sunduğunu belirtti.

GELECEK İÇİN STRATEJİK KAYNAKLAR

Tekin, Türkiye’nin değerlerini geçmişin mirası olarak değil, geleceği şekillendiren stratejik kaynaklar olarak değerlendirdiğini ifade etti. Gastronomi liseleri ile geleceğe güvenle bakan bir öğrenci profili oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Liselerin, Türk mutfağını temsil etmenin ötesinde, dünya mutfağına yön verebilecek yeteneklere sahip bireyler yetiştireceğini belirtti. Tüm bu sürecin, Cumhurbaşkanı’nın önderliğinde eğitim alanında atılan önemli adımların bir parçası olduğunu söyledi.