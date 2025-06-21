Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI NEVŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin en büyük gazetecilik mesleki çatı örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’de yapıldı. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya TGK Başkanı Nuri Kolaylı, Başkanlar Kurulu Danışmanı Mustafa Arslan, TGK Genel Sekreteri Ergün Ata, Medya İş Sendikası Başkan Vekili Sinan Özer ve 7 bölgenin federasyon başkanları ile 81 ilin cemiyet başkanları, yöneticileri ve birçok gazeteci katıldı. Yalova Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen Gemlik Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Demirok da toplantıya iştirak etti.

DİVAN KURULU VE GÜNDEM

Toplantının divan kurulu başkanlığını TGK Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir yürüttü. Divan kurulu üyeliğini TGK Genel Sekreteri Ergün Ata ve TGK Yönetim Kurulu Üyesi, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca üstlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, basının sorunları ve önerilen çözüm yolları ele alındı. Toplantıda meslek yasası, basın ilan tarife ücretleri, dijitalleşmenin etkileri, basılı gazetelerin karşılaştığı zorluklar, internet medyası, sosyal medya gazeteciliği ve basın emekçilerinin sosyal hakları gibi konular üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

GAZETECİLERİN HAKLARININ KORUNMASI

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, konuşmasında gazetecilerin haklarının korunması, sansürle mücadele ve basın özgürlüğü konularına dikkat çekti. Program sonunda konfederasyona yeni katılan Kayseri Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Halil Azizoğlu’na rozetleri alkışlar eşliğinde takıldı.