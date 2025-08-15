Türkiye Gazi Derneği Başkanı Işık, “Terörsüz Türkiye’yi destekliyoruz” dedi

DEVLET BÜYÜKLERİ İLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, “Devlet büyüklerimiz, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlarla en üst seviyede yaptığımız görüşmeler ve bize verilen sözler neticesinde terörden tamamen arındırılmış ‘Terörsüz Türkiye’yi’ destekliyoruz” dedi. Dernek tarafından düzenlenen ‘Terörsüz Türkiye’ konulu basın açıklamasına gaziler, gazi ve şehit yakınları katıldı. Işık, “Bu topraklarda vatan, bayrak uğruna ve ezan aşkına şehit olanlarız. Kolunu, bacağını dağda bırakan; şehit arkadaşının son şahidi olan gazileriz. Evladını, eşini, babasını, kardeşini ve silah arkadaşını toprağa veren şehit ve gazi yakınlarıyız” ifadelerine yer verdi.

TERÖR MESLESİ İÇİN SESLERİNİ YÜKSELTİYORLAR

Aylardır süren tartışmalar boyunca vakur duruşlarını koruyarak, devletlerine güvenerek sessiz kaldıklarını vurgulayan Işık, sürecin olgunlaşmasını beklediklerini belirtti. Artık konunun doğrudan tarafları olarak Türkiye’nin dört bir yanından şehit yakınları ve gaziler olarak Ankara’da bir araya geldiklerini ifade etti. Işık, “Bugün gelinen noktada büyük bir kararlılık ve başarıyla sürdürülen terörle mücadele sonucunda terör örgütü PKK silah bırakmak zorunda kalmıştır” dedi.

GÖRÜŞMELERDE VERİLEN SÖZLER

Işık, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere gönderdiği mektupta yer alan ifadeyi, devletimizin bizlere teminatı olarak kabul ediyoruz; ‘Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir’ dedi. İfadelerini güçlendirerek, “Devlet büyüklerimizle yaptığımız görüşmelerde bizlere söz verilmiştir. Teröristbaşı Öcalan asla yerinden kıpırdamayacak, terör eylemine katılanlar cezasız kalmayacak, sokaklarda ellerini kollarını sallayarak dolaşamayacaktır” şeklinde konuştu.

KAN DURACAK, GÖZYAŞI SON BULACAK

Işık, terörün sona ermesini en çok kendilerinin istediğini belirterek, “Hassasiyetlerimiz ve bize verilen sözler ışığında sürecin takipçisiyiz. İnanıyoruz ki yıllardır akan kan duracak, acı ve gözyaşı son bulacaktır. Dernek olarak devlet büyüklerimizin, siyasi partilerin bize anlattıklarını tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize iletmek için 7 bölgede bir proje gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren bu toplantının ilkini İç Anadolu Bölgesi’nde Konya’dan başlayarak, en son toplantıyı da eğer uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Ankara’da sonlandırmak üzere tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.