Türkiye Gaziler Ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, Terörsüz Türkiye sürecini destekledi

TÜGŞAV BAŞKANI AYDINLATMA YAPTI

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, terörün tamamen sona ermesi ve ülkenin kalıcı huzura ulaşması amacıyla Terörsüz Türkiye sürecini destekleyeceklerini belirtti. Aylar, yazılı açıklamasında vakfın bu konudaki görüş ve değerlendirmelerini paylaşarak, Türkiye’nin uzun bir süredir devam eden terör sorununa karşı bu süreci destekleme kararlılıklarını vurguladı. Aylar, yıllarca terörün acılarını derinden hissettiklerini ifade ederek, “Devlet ve hükümetin bu konuda yaptığı fedakarlıkları gururla takip ediyoruz” dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Son dönemde atılan adımlar sayesinde terör tehdidinin azalmakta olduğunu belirten Aylar, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarla yurt içinde terör eylemlerinin sona erme noktasına geldiğine dikkat çekti. Bu başarının arkasında şehit ve gazilerin mücadelelerinin olduğunu söyleyen Aylar, hükümetin Terörsüz Türkiye hedefinin şehit aileleri ve gaziler için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. “Acıların bir daha yaşanmaması ve geleceğin daha sağlam bir şekilde inşa edilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin ve ilgili tüm bakanların kararlı duruşu ülkemize güven sunuyor” dedi.

KIRMIZI ÇİZGİLER ÖNEMLİ

Bu sürecin milletin tam desteğiyle başarılı olabilmesi için bazı kırmızı çizgilerin bulunduğunu açıklayan Aylar, Terörsüz Türkiye sürecinin terör örgütünün koşulsuz olarak silah bırakması, kendini feshetmesi ve adalet önünde hesap vermesi üzerine inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi. Aylar, şehitlerin kanları üzerinden pazarlık yapılması, genel af talepleri veya bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın dışarı çıkarılması gibi isteklerin kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

PROVOKATİF SÖYLEMLERİ REDDEDİYORUZ

Son zamanlarda Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak isteyen bazı provokatif söylemlerle karşılaştıklarını belirten Aylar, “Bebek katili TBMM çatısı altına gelecek” gibi asılsız iddialarla şehit aileleri ve gazilerin sokağa dökülmeye çalışıldığını kaydetti. Aylar, “Bu hain planlara asla geçit vermeyeceğiz. Devletimizi ve milletimizi karşı karşıya getirmek isteyenlerin karşısında biz duracağız” ifadelerini kullandı. Projeyi doğru ve adil bir şekilde sürdürmek için Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak hükümetin Terörsüz Türkiye projesini destekleyeceklerini belirten Aylar, sürecin her aşamasında şehit aileleri ve gaziler olarak devletlerinin yanında durmaya devam edeceklerini ifade etti.