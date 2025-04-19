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Türkiye, Gazze İçin Diplomatik Çabalar Sürüyor

DİPLOMATİK ÇABALAR DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımın devam etmesi üzerine Türkiye, bu vahşeti sona erdirmek için yoğun diplomatik faaliyetlerde bulunuyor. Son olarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Hamas üyeleriyle bir araya geldi. Bu zirvede, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri de hazır bulundu. Toplantıda, Gazze’de bir ateşkes sağlama yönündeki çabalar detaylı olarak ele alındı.

Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye insani yardımları engelleyerek Filistin halkını açlığa sürüklemek istediği belirtildi. İnsani yardımların bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha da yoğun bir şekilde çaba göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca, Filistinlileri anayurtlarından atma çabalarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Batı Şeria’daki mevcut durum da görüşmelerin önemli bir parçasını oluşturdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in işgal girişimlerinin kalıcı hale gelmesi için attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığını belirtti. Bunun yanı sıra, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşma çabalarına da değinildi. Hakan Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine vurgu yaptı ve Türkiye’nin bu yöndeki her türlü çabaya katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

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