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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Ekipmanları

TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU OYUNLAR TIRINI GÖNDERDİ

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, deprem felaketinden etkilenen Osmaniye’ye Geleneksel Oyunlar Tırı’nı göndermiştir. Tır, Karaçay Konteyner Kent’te yer alırken, depremzede çocukların halat çekme, çuval yarışı ve onikitaş gibi geleneksel oyunları oynaması sağlandı.

Federasyonun Genel Sekreteri Volkan Yeşilkaya, Geleneksel Oyunlar Tırı’nın deprem bölgesindeki illeri ziyaret ettiğini bildirmiştir. Osmaniye’de iki gün boyunca çocukların geleneksel oyunlarla keyifli anlar yaşayacağını ifade eden Yeşilkaya, “Federasyonumuzun oyun branşlarını tanıtmak ve geleneksel oyun kültürünü çocuklarımıza ulaştırmak için 81 ilimizi gezmek için geleneksel tırımız yola çıktı. İlk olarak Osmaniye’deyiz. Çocuklarımız şu anda atalarının, dedelerinin oynadığı oyunlarla bir araya geldi. Büyük bir coşkuyla oyunlarını gerçekleştiriyorlar.” demiştir.

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