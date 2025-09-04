Haberler

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Oyunları Yapıldı

GELENEKSEL OYUNLAR TIRI AĞRI’DA ETKİNLİK DÜZENLEDİ

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Ağrı’da çocuklarla buluştu. Ağrı Millet Bahçesi Hangar önünde yer alan tırda düzenlenen etkinliklerde, çocuklara unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları deneyimleme imkanı sunuldu. Halat çekme, mangala, masa güreşi ve çuval yarışı gibi aktiviteleri gerçekleştiren çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

YETKİLİLER ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

Vali Yardımcısı Tuncay Karataş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Yetkililer, etkinliğin detaylarını inceleyerek çocukların keyifli vakit geçirmesini ve geleneksel oyunları öğrenmelerini destekledi.

