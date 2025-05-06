Türkiye Geleneksel Spor Oyunları Tırı

GELENEKSEL OYUNLAR TIRI HATAY’A GİTTİ

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna bağlı Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonucu etkilenen Hatay’a ulaştı. Antakya ilçesindeki Hatay Ortaokulunda konuşlandırılan bu tır, deprem mağduru çocuklara halat çekme, çuval yarışı ve onikitaş gibi geleneksel oyunlar oynatıyor.

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, çocuklarla birlikte oyunlar oynayarak etkinliğe katıldı. Bu tür faaliyetler, çocukların hem eğlenmesini hem de moral bulmasını sağlıyor.

İSKENDERUN’DA DEVAM EDECEK

Geleneksel Oyunlar Tırı, yarın İskenderun ilçesinde afetzede çocuklarla buluşacak ve onlara da geleneksel oyunlar sunacak. Bu proje, deprem sonrası yaşanan psikolojik ve sosyal zorlukları aşmaya yönelik önemli bir adımdır.