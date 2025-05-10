Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası Başladı

TÜRKİYE GENÇLER BOWLING ŞAMPİYONASI SAMSUN’DA BAŞLADI

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası, Samsun’da gerçekleştirilmeye başladı. Bowling Akademi Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Samsun, Ankara ve Bayburt’tan gelen 10 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde sporcular bireysel sıralama atışlarını gerçekleştirdi. Etkinlik, yarın sona erecek. bowling severler için heyecan dolu anlara sahne olan bu organizasyon, genç yeteneklerin performanslarını sergileme fırsatı sunuyor.